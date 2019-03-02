Денежное обеспечение воинов на передовой будет повышено, - Президент

Президент Украины Петр Порошенко во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил, сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента.

«Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой. Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2000 гривен. Минимальная доплата должна составлять 12000 гривен для каждого военнослужащего», - сообщил глава государства.

При этом он подчеркнул, что на тысячу гривен должна быть повышена доплата на второй линии и ее уровень должен быть доведен до 5500 гривен.

«Мы должны подтвердить, что это мой первый приоритет как Президента и Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», - добавил Петр Порошенко.

Президент также подчеркнул важность обеспечения украинских военных моряков, которые защищают азовское побережье.

«Во время выхода в море на боевые операции им нужно обеспечить такую ​​же доплату, как бойцам на первой линии», - сказал Петр Порошенко.

Во время общения с военными Президент акцентировал внимание на том, что государство делает все, чтобы модернизировать украинскую армию, начиная от защищенной связи, к обеспечению современными дронами, другими средствами и вооружением и тому подобное.

Ранее было опубликовано видео на котором видно, как бойцы ВСУ уничтожили танки боевиков.