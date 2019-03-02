В Украине пожарные начали проверять избирательные участки

По всей стране инспекторы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начали проверять состояние помещений и зданий, которые планируются использоваться в качестве избирательных участков.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что главной целью является установление реальной готовности таких объектов в процессе волеизъявления граждан во время выборов Президента Украины в конце марта.

Так, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации.

В частности, такие отработки уже состоялись в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, где инспекторы ГСЧС Черкасской области провели встречу с председателями и членами окружных избирательных участков, а также в Житомирской области.

По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.

Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.

27 февраля на Николаевщине пожарные провели подобные тренировки в Первомайском районном доме культуры и Очаковской ООШ №4. Во время учебы личным составом пожарно-спасательных подразделений отрабатывались действия по тушению пожара, спасению пострадавших и взаимодействия с администрацией объектов.

Напомним, СБУ заявила о предотвращении кибератаки на сайт ЦИК.