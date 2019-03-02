«Мы возмущены»: Выпускники николаевской «могилянки» выступили в защиту факультета, чей студент заявил, что купил диплом

В Николаеве выпускники Черноморского национального университета им. Петра Могилы выступили в защиту учебного заведения и факультета физического воспитания и спорта.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в пятницу, 1 марта, в Николаеве студент Черноморского национального университета им. Петра Могилы на вручении диплома заявил, что купил его за 350 долларов.

Так, студенты из разных групп возмутились произошедшим и заявили, что парень сказал неправду.

- Мы здесь собрались потому что мы не согласны с тем, что рассказывают. Мы возмущены. Если кто-то, извините, не в состоянии написать работу, он её где-то там покупает, но он не покупает в университете диплом, где написано, что он – магистр. А все интерпретировали это так, что он диплом купил, - рассказала одна из собравшихся.

По словам молодых людей, за все годы учёбы здесь они ни разу не заплатили за какой-либо зачёт, либо экзамен.

- Нет, мы никогда не платили. Ни за диплом, ни за зачет. Мы все из разных групп: кто-то реабилитолог, кто-то с основания кафедры здесь, кто-то перешел из училища, кто-то просто поступил в магистратуру, - рассказали студенты.

Один из молодых людей заявил, что получил в стенах университета два высших образования и у него никогда не вымогали деньги. Другая девушка рассказала, что когда-то готова была забирать документы, так как не могла закрыть предмет и её постоянно отправляли на пересдачу, не предлагая «решить вопрос».

Также они уверены, что если бы парень действительно купил диплом в университете, то он назвал бы имя и фамилию человека, которому заплатил. Выпускники записали видео-обращение, в котором рассказали о том, как учились и назвали произошедший инцидент несправедливым.

- Этим обращением мы хотели бы обратиться к обществу и донести, что не нужно по одному необоснованному поступку судить весь университет, - резюмировал один из выпускников.

Ранее сообщалось, что декан факультета физического воспитания ЧНУ Андрей Чернозуб написал заявление в Центральный отдел полиции после высказывания студента о купленном дипломе.