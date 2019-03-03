«Тандем двух АН-26»: Более сотни николаевских морпехов отработали прыжки с парашютом

Над Терновским полигоном морские пехотинцы Военно-морских сил Украины осуществили очередное десантирования сразу из двух транспортных самолетов типа АН-26.

Об этом сообщается на странице 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

Более ста морских пехотинцев выполнили десантирование с полным боевым снаряжением с высоты 600 метров.

Отмечается, что такая программа дает военнослужащим совершать прыжки в сложных погодных условиях, на дальние расстояния, и к немедленному выполнению боевой задачи при необходимости сразу же после приземления.

«Десантирование может осуществляться и с оружием, и с грузовыми грузовыми контейнерами. Такие прыжки требуют от личного состава согласованных действий и высокой подготовки. В целом, личный состав в полной мере справился с поставленной задачей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее николаевские морские пехотинцы отработали прыжки с парашютом с вертолета МИ-14.