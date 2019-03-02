На белорусско-польской границе задержали мигрантов, которые перепутали французский и белорусский Брест

Брестские пограничники задержали вблизи белорусско-польской границы двух нелегальных мигрантов, которые перепутали французский и белорусский Брест.



Об этом сообщает БЕЛТА.

В четверг, 28 февраля, мужчины без документов пытались обойти пункт пропуска «Варшавский мост». Нарушители представились гражданами Сирии, но других сведений предоставить не смогли, ссылаясь на языковой барьер.

По оперативной информации, иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но только не белорусского, а расположенного во Франции.

В отношении мужчин начали административный процесс за нарушение пограничного законодательства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и раскритиковал их за войну в бывшей Югославии.