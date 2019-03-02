«Сохранит историческую военную экспозицию времен Второй мировой войны», - глава Николаевской ОГА рассказал о проекте «Курган Славы»

На проект современного историко-информационного центра «Курган Славы» в 2019 году запланированы 240 миллионов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

По словам главы ОГА, этот проект включен Перспективный план развития территорий Николаевской области на 2019-2021 годы, старт которому дал Президент Украины Петр Порошенко.

«Все, кто ездит нашей киевской трассой, видят вблизи Новой Одессы символический «Курган Славы» и фигуру Стального солдата, которая была установлена почти 55 лет назад. Это символическая могила воинов, погибших во Второй мировой войне за освобождение Новой Одессы и Николаева. Во время закладки Кургана к нему положили священную землю из 459 братских могил воинов - наших предков, погибших на Николаевщине», - написал Савченко.

Глава ОГА рассказал, что авторами монумента «воина» являются супруги скульпторов Макушиных. А сам Курган Славы, непосредственно, изготавливали десятки различных предприятий, учреждений, конструкторских и творческих организаций Николаева.

Он подчеркнул, что планируется полностью перепроектировать объект и улучшить существующую экспозицию, так как Николаевщина заслуживает масштабный интерактивный комплекс, напоминающий о славной истории края.

«Так, проект предусматривает две очереди реализации - это установление помещения для оборудования и проведение лазерного шоу, строительство площадок для зрителей, информационного центра, помещения, где можно приобрести памятные сувениры и другие товары, ландшафтные работы и тому подобное», - отметил Савченко.