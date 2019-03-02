«Сохранит историческую военную экспозицию времен Второй мировой войны», - глава Николаевской ОГА рассказал о проекте «Курган Славы»

На проект современного историко-информационного центра «Курган Славы» в 2019 году запланированы 240 миллионов гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.
По словам главы ОГА, этот проект включен Перспективный план развития территорий Николаевской области на 2019-2021 годы, старт которому дал Президент Украины Петр Порошенко.
«Все, кто ездит нашей киевской трассой, видят вблизи Новой Одессы символический «Курган Славы» и фигуру Стального солдата, которая была установлена почти 55 лет назад. Это символическая могила воинов, погибших во Второй мировой войне за освобождение Новой Одессы и Николаева. Во время закладки Кургана к нему положили священную землю из 459 братских могил воинов - наших предков, погибших на Николаевщине», - написал Савченко.
Глава ОГА рассказал, что авторами монумента «воина» являются супруги скульпторов Макушиных. А сам Курган Славы, непосредственно, изготавливали десятки различных предприятий, учреждений, конструкторских и творческих организаций Николаева.
Он подчеркнул, что планируется полностью перепроектировать объект и улучшить существующую экспозицию, так как Николаевщина заслуживает масштабный интерактивный комплекс, напоминающий о славной истории края.
«Так, проект предусматривает две очереди реализации - это установление помещения для оборудования и проведение лазерного шоу, строительство площадок для зрителей, информационного центра, помещения, где можно приобрести памятные сувениры и другие товары, ландшафтные работы и тому подобное», - отметил Савченко.
«Как следствие, получаем расширенный интерактивный комплекс, который сохранит историческую военную экспозицию времен Второй мировой войны. Это позволит проводить там досуг всей семьей, все это будет способствовать повышению комфорта пребывания и увеличение патриотической составляющей воспитания - с экскурсами по украинской и мировой истории. Кроме того, обновленный комплекс позволит создать рабочие места в регионе - для обеспечения питания на территории, прокат велосипедов и другого экологического транспорта, экскурсий, планируется привлечь более 100 человек», - резюмировал глава ОГА.