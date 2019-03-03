В Мексике проснулся крепнейший в мире вулкан

В Мексике проснулся вулкан, который по площади около пяти километров - «Попокатепетль», занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире.

Об этом сообщает Сегодня.

Отмечается, что мощным взрывом из кратера выбросило столб огня, дыма, газа и пепла.

«Несмотря на то, что этот стратовулкан расположен в полусотне километров от 20-миллионного Мехико, власти утверждают, что местным жителям пока ничего не грозит», - говорится в сообщении.

В свою очередь, вулканологи продолжают тщательно следить за активностью «Попокатепетля».

Напомним, ранее сообщалось, что высота индонезийского вулкана сократилась втрое из-за серии извержений.