«До утра, наверное, не дожил бы»: На Львовщине собака обнаружила мужчину, который упал в обрыв

В Львовской области собака спасла мужчину, который упал на дно обрыва и не мог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщает ЛМН.

Так, экс-работник ГСЧС Михаил Барна возвращался ночью с работы домой, когда собака начала лаять в сторону обрыва. По словам работника поисково-спасательной части Владимира Яворовского, 41-летний мужчина находился на крутом склоне вдоль дороги у реки.

«Не подавал никаких звуков. Очевидно, сделал легкое движение - и собака среагировала на него. Лайк - так зовут пса - залаял и потянул хозяина в сторону обрыва. Михаил вызвал спасателей», - рассказал спасатель.

Прибывшие работники ГСЧС с помощью ноши и спасательных верёвок вытащили пострадавшего.

«У него было подозрение на травму спины. Сейчас он в больнице. Если бы не Лайк, человек до утра, наверное, не дожил - замерз бы. В Славском ночи особенно холодные», - отметил мужчина.

По словам Барны, Лайк - западная сибирская лайка. Они подарили его сыну четыре года назад.

«Сейчас хромает на одну лапку. В него кто-то выстрелил. Лайка никто не учил искать людей. Ночью это случилось впервые. Сначала я подумал, что так он реагирует на какое-то животное. Стало интересно - здесь зажег фонариком. А там человек лежит», - отметил мужчина.

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