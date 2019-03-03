«Это не какой-то там «смотрящий», – мэр Николаева признал, что Дмитрий Коссе его консультирует по некоторым вопросам

Александр Сенкевич Николаевский городской голова Александр Сенкевич признал, что знаком с Дмитрием Коссе, которого в Николаеве окрестили «решалой» и «смотрящим», при этом он добавил, что этот человек является лишь его консультантом в некоторых вопросах.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

В первую очередь Сенкевич заявил, что мэру, депутатам горсовета, нардепам и журналистам нужно быть более ответственными за то, что они говорят, а также следить за своим поведением. Также он добавил, что мы до сих пор не можем отойти от 90-х годов.

— Мы из своего прошлого - 90-х никогда не выплывем, наш мозг не очиститься. Люди, которые не знают кто такой Децл или Земфира, слушают и слышат каких-то там «смотрящиих». У нас этот жаргон криминальный, зоновский, лагерный. Он присутствует очень часто, при чем мы хотим от него избавиться, но при этом сами его продуцируем. Я вообще предлагаю вам переименовать вашу передачу с «Добрый вечер», в «Вечер в хату». И начинать обсуждать про смотрящих. Либо прекратить это обсуждать. Меня очень удивляет, когда я читаю электронные издания, и там указано: мэр назначил на коммунальное предприятие «смотрящего». Мэр не назначает смотрящих! Он назначает либо руководителей в лице директора, либо исполняющих обязанности, - заявил Сенкевич.

По поводу высказываний нардепа Вадима Подберезняка о том, что городской голова Николаева при принятии каких-либо решений прислушивается к мнению «решал», то Сенкевич заявил, что его дезинформировали.

— Я не хочу нелестно отзываться об этом человеке. Я думаю, что его (Вадим Пидберезняк, - ПНп дезинформировали. Я думаю, что он недостаточно проинформирован либо его кто-то дезинформировали целенаправленно. Поэтому я думаю, что Вадим Иванович, в этой студии когда пройдет процесс расследования он придет сюда и скажет, кто его дезинформировал и какие цели преследовали, и какие он сделал выводы, - прокомментировал мэр.

По поводу заявлений депутата горсовета Елены Киселевой в программе «Добрый вечер», то Сенкевич отметил, что она любит «громкие фразы», но за свои слова нужно отвечать. К тому же городской голова добавил, что если у кого-то есть какие-либо факты о махинациях или хищениях, то нужно идти в полицию.

— Да, я знаю Дмитрия Коссе. Я читаю о том, что он там кум, двоюродный брат сестры, троюродный знакомый жены… Это человек, с которым я познакомился, когда мы занимались разработкой веб-сайтов для компании «Новая линия». Потом он занимался вопросами торговых сетей. Да, я с ним консультируюсь иногда по некоторым вопросам. Но это всего лишь консультации, он аудитор. Это человек, который преподает в КНЭУ в бизнес школе, это человек, у которого есть публикации на «Форбсе». Это не какой-то там «смотрящий», который «где моя доля 10%, давай сюда». Что это вообще? И это говорят люди, к которым прислушиваются николаевцы, - возмутился мэр.

Напомним, ранее народный депутат Украины Вадим Пидберезняк считает, что на решения городского головы Николаева Александра Сенкевича, в частности, в работе с коммунальными предприятиями, влияет его кум Дмитрий Коссе. В частности, первый вице-мэр Владимир Крыленко не захотел обратится в полицию от имени исполкома в части того, что кум мэра Александра Сенкевича Дмитрий Коссе возможно замешан в скандале с поставкой маргарина вместо масла в школы и детсады Николаева.

Позже депутат Николаевского горсовета, глава фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Елена Киселева рассказала о куме городского головы Дмитрие Коссе, который, по слухам, занимается «раскрытием» инвестиционной привлекательности Николаева.

Также, корреспонденты «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена и Анатолий Чубаченко, провели свое расследовании о том, кто же такой Дмитрий Коссе и какую роль он играет в Николаеве.