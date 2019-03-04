Мэр Николаева заявил, что не продлил контракт директору КП «Ритуальные услуги» из-за миллионных убытков

Михаил Трофанюк На КП «Ритуальные услуги» 1,4 миллиона гривен убытков. По словам Александра Сенкевича, именно из-за этой проблемы он не продлил контракт Михаилу Трофанюку на должности директора КП.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Да, я назначил (другого человека на КП «Ритуальные услуги», - ПН) и действительно не продлил контракт предыдущему директору (Михаилу Трофанюку, - ПН), при том что он очень хороший человек, очень отзывчивый, и всегда на все вопросы, которые касались кладбища, похорон – все время все готовил и так далее. Но вопрос в другом, в том, что до сих пор работникам предприятия не выплатили зарплату за декабрь. Вопрос в том, что на КП 1,4 миллиона убытков, на минусе стоит по этому предприятию. Люди умирали всегда, и вопрос похорон всегда был в плюсе, но сегодня 1,4 миллиона гривен минуса. Почему об этом никто не говорит? И конечно же сегодня есть исполняющий обязанности, задача которого провести этот аудит. По другим предприятиям можно сказать примерно то же, - заявил Сенкевич.

Напомним, что ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на должности директора коммунального предприятия «Ритуальные услуги» должен быть новый человек, поскольку КП нужны кардинальные изменения.

Сейчас обязанности директора коммунального предприятия исполняет Александр Сагайдак, который в 2013 году исполнял обязанности смотрителя Центрального городского кладбища.