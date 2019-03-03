В Николаеве накануне приезда Порошенко торговыми палатками закрыли буквы «I love Mykolaiv»

В Николаеве в воскресенье, 3 марта, несколько торговых палаток поставили на пересечении улицы Соборной и проспекта Центрального. Палатки поставили так, что они полностью закрывают туристический объект – надпись «I love Mykolaiv».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее эти палатки, в которых торгуют сувенирами и медом, размещались в разных точках Соборной, зачастую возле «Шара» - Памятника корабелам и флотоводцам.

Торговцы рассказали, что у них есть разрешение поставить палатки именно на этом месте. Они говорят, что их сюда переместили на два дня, 3-4 марта – к этой мини-ярмарке обратились из «горисполкома» в частности, из «управления культуры», потому что буквы «как-то не так выглядят».

В комментарии «Преступности.НЕТ» начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета Юрий Любаров опроверг, что его ведомство как-то причастно к этому случаю с палатками. Он отметил, что его управление никак не может повлиять на размещение палаток, потому что не отвечает за такие вопросы.

Начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА Михаил Димитров также отметил, что и его «управление культуры» не причастно к перемещению палаток.

Скриншот с камер наблюдения (Facebook Andrii Sushko)

Напомним, что 4 марта в Николаев приезжает с визитом президент Украины Петр Порошенко. Из-за этого, к примеру, перенесли концерт Тины Кароль – президент будет присутствовать на областном совете развития в дворце культуры, где должна была выступать певица.

Отметим, что сторонники другого кандидата в президенты Украины, Анатолия Гриценко 4 марта, в день приезда Порошенко, собирались устроить митинг на пересечении Соборной и проспекта.

По одной из версий, торговые палатки могут помешать этому митингу – горсовет может не разрешить проводить акцию протеста, потому что место уже «занято».

По состоянию на 13:05 палатки убрали от букв «I love Mykolaiv». Перед этим с торговцами пообщалась патрульная полиция.