В Крыму задержали архиепископа Православной церкви Украины Климента, который ехал на суд к политзаключенному

В Крыму задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Его задержали местные силовики на автовокзале Симферополя и отвезли в Киевский районный отдел полиции.

Архиепископ Климент является председателем православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека, он планировал поехать на судебное разбирательство дела украинца Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

- Есть решение суда о том, что я могу посетить Павла Гриба в СИЗО, причастить его и исповедовать. Но после того, как я сел в автобус, подошли полицейские из дежурной части автовокзала, попросили меня выйти из автобуса. В автобусе обыскали мои вещи, - сообщил владыка.

Уже в дежурной части автовокзала начали выяснять его личность, вызвали наряд полиции и отправили в райотдел.

- Минут через 20 вышел дежурный райотдела и сказал, чтобы я ждал следователя, так как поступил звонок от неизвестного мужчины, который сказал, что обокрали церковь в Симферополе на улице Севастопольская. То есть по их логике, кто-то позвонил и сказал, что обокрали мою церковь, - сообщил архиепископ.

Сам владыка отмечает, что ему звонки такие не поступали и по его информации, в церкви ничего не крали. Сейчас он ждет адвоката и следователя и пока не знает, чем закончится эта ситуация.