В Австралии ученые будут следить за популяцией коал с помощью дронов

Ученые из Квинслендского технологического университета (Австралия) решили использовать беспилотники для наблюдения за коалами и для их подсчета.

Об этом сообщает Scientific Reports.

Чтобы не мешала густая листва деревьев и прочая растительность, на дроны установили инфракрасные камеры, реагирующие на тепло тел животных. Беспилотники работали утром, когда температура воздуха ниже и коал было видно на контрасте, и летели по определенному маршруту, передавая данные с помощью нейросети.

По результатам проверки, ученые выяснили, что метод с дронами дает данные о популяции коал с точностью до 86%, в то время, когда работа с земли – до 70%.

Также отмечается, что дрон — вариант оптимальней, чем физическое наблюдение человеком, ведь дрон за 2 часа облетает ту площадь, которую человек будет исследовать в течение дня. Впрочем от традиционного метода полностью отказываться пока не планируют.

Напомним, что швейцарские инженеры создали квадрокоптер, способный менять свою форму во время полета. Он может складывать плечи для пролета через узкие проемы или захвата предметов.