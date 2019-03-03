В Стамбуле прошла акция против российской аннексии Крыма: «Кремлевские бандиты – верните украденное»

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В воскресенье, 3 марта, на площади Бейязит в старой части Стамбула проходила акция крымских татар с протестами против российской аннексии Крыма. 

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Данное мероприятие посвящено 5-й годовщине аннексии полуострова.

Сотни участников акции держали в руках плакаты: «Путин – руки прочь от Крыма», «Россия – руки прочь от Крыма», «Кремлевские бандиты – верните украденное».

Издание отмечает, что накануне в столице Турции, Анкаре, прошел митинг против российской аннексии Крыма.

Напомним, что лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев предположил, что Крым может быть деоккупирован ценой распада России.

Julia Davudenko

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русскийобщество