В Индии фермеры страдают от попугаев-наркоманов – одна птица за день съедает 40 цветков мака

В Индии фермеры штата Мадхья-Прадеш обратились к властям, чтобы те помогли в борьбе с попугаями, которые съедают мак.
Об этом сообщает «Jerusalem Post», передает «Униан».
Отмечается, что зависимые от опиума птицы совершают набеги на маковые фермы с 2015 года. В частности, их пытались отгонять громкоговорителями и петардами, однако они вновь возвращались.
«Мы испробовали все возможные приемы, чтобы держать птиц в страхе, но эти наркоманы продолжают возвращаться, даже рискуя своей жизнью», - рассказал один из фермеров.
По мнению специалистов, один попугай может съедать в день до 40 цветков, в которых содержится по 20-25 граммов опия.
#WATCH: Parakeets destroy opium crops in Neemuch, Madhya Pradesh pic.twitter.com/nURIGDoraL— ANI (@ANI) 25 февраля 2019 г.
Напомним, как сотрудники береговой охраны США, которые патрулировали международные воды, обнаружили морскую черепаху, застрявшую среди тюков с кокаином.