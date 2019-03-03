В Индии фермеры страдают от попугаев-наркоманов – одна птица за день съедает 40 цветков мака

В Индии фермеры штата Мадхья-Прадеш обратились к властям, чтобы те помогли в борьбе с попугаями, которые съедают мак.

Об этом сообщает «Jerusalem Post», передает «Униан».

Отмечается, что зависимые от опиума птицы совершают набеги на маковые фермы с 2015 года. В частности, их пытались отгонять громкоговорителями и петардами, однако они вновь возвращались.

«Мы испробовали все возможные приемы, чтобы держать птиц в страхе, но эти наркоманы продолжают возвращаться, даже рискуя своей жизнью», - рассказал один из фермеров.

По мнению специалистов, один попугай может съедать в день до 40 цветков, в которых содержится по 20-25 граммов опия.

Напомним, как сотрудники береговой охраны США, которые патрулировали международные воды, обнаружили морскую черепаху, застрявшую среди тюков с кокаином.