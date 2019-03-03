«Проезд на корытах за 8 гривен?» - мариупольцы протестовали против повышения тарифов в транспорте

Жители Мариуполя вышли на акцию протеста против повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Около 1000 человек собрались на площади у Драматического театра. Некоторые участники акции пришли с плакатами «8 гривен. За что?», «Электронный билет. Где?», «Монетизация льгот», «Проезд на корытах за 8 гривен? Окститесь!».

Затем протестующие перекрыли движение по проспекту Мира, устроив непрерывное движение по пешеходному переходу. Полиция разворачивала все машины. Проехать центр возможно было только в объезд. На место проведения акции вышли заместитель городского головы Сергей Захаров и директор департамента транспорта горсовета Василий Клат.

Клат заявил, что существующая цена на проезд не позволяет обновлять подвижной состав. Также он объясняет повышение увеличением стоимости электроэнергии, необходимостью увеличения оплаты труда. По его словам, сумма дотации на транспорт в городе составила в 2018 году 168 миллионов гривен, в 2019 прогнозируется 190 миллионов гривен.

На предыдущем заседании исполком Мариупольского горсовета принял решение о повышении стоимости проезда с 1 марта в трамваях и троллейбусах до 7 гривен, а в автобусах до 8 гривен. Стоимость проезда подняли на 2 гривны. С 1 августа мариупольцев ждет повышение стоимости проезда до 9 гривен. Василий Клат также объяснял повышение стоимости проезда подорожанием дизельного топлива.

Напомним, ранее сообщалось, что мэр Харькова на сессии обозвал митингующих против поднятия тарифов на проезд.