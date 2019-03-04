В Николаеве ожидают Президента Порошенко: Возле ОДК дежурит полиция, а на Соборной расставили агитпалатки

В понедельник, 4 марта, в Николаев с официальным визитом ожидают Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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10:33 По улице Пушкинская от кольца до Ингульского моста на перекрестках дежурят полицейские. Аналогичная ситуация наблюдается и по улице Адмиральская.

10:31 На улице Соборная возле фотозоны рядом с агитпалаткой Петра Порошенко установили также палатку кандидата в Президенты Украины от «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко.

Скриншот видео с камер наблюдения

10:00 Начальник САД в Николаевской области Андрей Максименко возмутился утверждениям, что киевскую трассу ремонтируют к визиту Петра Порошенко.

09:54 В Южноукраинске тем временем также готовятся к встрече Президента – на площади возле Дворца культуры «Энергетик» рабочие монтируют сцену, передает Gard.news.

Издание отмечает, что до прибытия Президента жителей города будут развлекать «Kozak System».

09:43 В 11:00 на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной кандидата в Президенты Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» запланировала митинг, неформально назвав его «встречей» Президента.

«Мы возмущены тем, что окружение Порошенко, люди, которые назначены им на высокие должности, друзья и бизнес-партнеры Порошенко - оказались мародерами. Предприятие Петра Порошенко «Ленинская кузница» тоже оказалось задействованным в мародерстве в армии. Мы не хотим видеть мародеров и тех, кто их покрывает, в Николаеве», - говорится в пресс-анонсе.

09:25 И по улице Соборной, и по Адмиральской также присутствуют сотрудники полиции.

09:18 Согласно программе визита Главы государства, кроме Николаева он также побывает в Вознесенске, где состоится концерт с участием певицы Марии Бурмаки, а также в Южноукраинске, где Порошенко посетит атомную электростанцию и встретиться с жителями города.

Мэр Вознесенска Виталий Луков разместил фото приглашения на встречу с Порошенко в Вознесенске

09:07 Возле Николаевского областного дворца культуры, в котором состоится Совет регионального развития при участии Петра Порошенко, много полиции.

09:01 На пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной установлены семь агитационных палаток с предвыборными лозунгами Петра Порошенко. При этом одна из них стоит рядом с фотозоной «Я люблю Николаев», где еще вчера были установлены торговые палатки.

Как известно, сегодня в ОДК должно было состояться шоу Тины Кароль, однако его перенесли в связи с приездом Президента.