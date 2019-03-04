Николаевская гимназия №2 попала в рейтинг «100 лучших школ Украины»

Николаевская гимназия №2 заняла 52-е место в рейтинге «100 лучших школ Украины».

Рейтинг составил журнал Фокус.

Так, данные основывались на результатах внешнего независимого оценивания.

Отмечается, что за последние три года вырос средний балл результатов ВНО. Если в 2016 году он составлял 171,63, в 2017-м — 172,01, то в 2018-м достиг отметки 172,48 балла.

«Несколько учебных заведений прибавили сразу 200–300 пунктов. Абсолютный рекордсмен — гимназия им. О. Партицкого из города Жидачов Львовской области. Выпускники гимназии продемонстрировали колоссальный рост среди номинантов: они поднялись на 831 позицию (с 925-го на 94-е место). Самое большое падение — на 54 пункта — зафиксировано в лицее «Малая академия наук» в Белой Церкви, однако его воспитанники по-прежнему удерживают школу в сотне лучших. Лидером третий год подряд остаётся киевский лицей «Интеллект», опередив ближайших конкурентов на два балла», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что работники Главного следственного управления Нацполиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины установили более 800 фактов незаконных изменений результатов оценки внешнего независимого оценивания в период с 2008 по 2013 год.