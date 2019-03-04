Про смешную новость...

На днях прочитал смешную новость в фейсбуке, с которой мы с друзьями вместе посмеялись, мол, я, как бывший бизнес-партнер Симченко, украл у государства 20 миллионов гривен. Все же стоит рассказать об этой ситуации, посмеемся вместе.

Во-первых: я не бывший бизнес-партнер. Еще в прошлом году Кассационный суд Украины признал за мной 50% завода НТРЗ, так как подпись в нотариальной доверенности якобы на передачу от меня половины завода поддельная. Удивительно, не так ли, почему-то махинаторы решили, что будет выглядеть прилично и не вызовет подозрений, с чего вдруг Павлов решит подарить половину завода Симченко? Кстати, Бурковцу стоит напомнить, что и документы против меня тоже оказались, мягко говоря, не вызывающими доверие и снова подпись не моя. Система?

По поводу двадцати миллионов – предприятие Магистраль-Юг не имеет никакого к этому отношения. В материалах дела не имеет никакого статуса, к тому же с подозреваемыми лицами мы не имели никаких отношений и договоров. Обыски были и будут в связи с моей политической деятельностью, я готов.

Во-вторых, по поводу автора публикации Сергея Бурковца, который возомнил себя великим политиком (простите политики за такое сравнение). Человек, который в свое время пришел слесарем и я его долго тянул за уши в руководители, человек, который скачет из фирмы в фирму, как и его друг Симченко. Создает новые юридические лица, оставляя за спиной испачканные, после афер и обысков, это как раз его уровень быть сливным бачком для своих шефов в фейсбуке. Я директор и владелец Магистраль-Юг с тех времен, когда Бурковец еще подрабатывал на стройках в странах третьего мира. Я остаюсь директором и владельцем своего предприятия, а не скачу как аферист, переделывая названия своих заводов. Мое имя знают партнеры и заказчики, вы свое имя прячете. Если уж директор НТРЗ(Симченко) и слесарь Бурковец хотят серьезного разговора, то всегда готов встретиться с глазу на глаз и поговорить по-мужски. Чтоб ребята не прятались за спины блатных и мурчащих, чтоб не прикрывались трусливо охраной, а попробовали сказать все в лицо. Пусть вспомнят в скольких уголовных делах разных правоохранительных органов они фигурируют, сколько раз у них проходили обыски, сколько исков от государственных органов к ним по ущербу и долгам. И почему-то потом они не выходили с гордо поднятой головой, а бежали менять уставные документы на новые.

Я понимаю какой политический путь я выбрал. Иду доверенным лицом кандидата в президенты не от действующей власти, поэтому вот такие мелкие холопы будут открывать рот и дальше, и дальше их бред будет все смешнее.

Если это их партийный уровень – лить вот такого уровня грязь, тогда я спокоен, мы победим!