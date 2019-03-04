«Бибику предложили работу получше, а Ушаков - глубоко в теме», – мэр Сенкевич о кадровых перестановках на «Николаевпасстрансе»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что увольнение Виктора Бибика с должности директора КП «Николаевпасстранс» было запланировано, так как ему предложили другую работу.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

— Это была запланированная акция, потому что ему (Виктору Бибику, - ПН) предложили очень интересное место. Проект еще не запущен, само предприятие не работает, а человеку нужно зарабатывать деньги, кроме мыслей о будущем, - отметил мэр.

К тому же он добавил, что Алексей Ушаков «согласился заниматься этим вопросом, работать на минимальной зарплате до запуска предприятия».

— Я хочу сказать, что господин Ушаков и господин Бибик в очень хороших отношениях, они до сих пор общаются и работают. Алексей работал до этого в «Дельталоцмане», считаю его хорошим и толковым парнем. Он раньше был моим советником и занимался вопросами кредитных проектов, то есть ЕБРРом, ЕИБом и так далее. Постоянно ездил туда, общался с ними, передавал документы. В общем он глубоко в теме.

Напомним, что ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выделил Николаеву кредит размером в 10 миллионов евро на закупку автобусов. Кроме этого, в ходе визита в Николаев Президент Украины Петр Порошенко поручился решить проблему с аккредитацией кредита Европейского банка развития и реконструкции для Николаевского городского совета на приобретение общественного транспорта.

Позже в Николаеве на Соборной площади состоялась презентация современных мусоровозов, а также автобусов, которые городская власть планирует взять в лизинг. Ранее в мэрии хотели купить в лизинг 10 автобусов «МАЗ», рассчитанных на 64 места в каждом. Стоимость автобуса составляет 95-98 тысяч евро, в Николаеве они, гипотетически, могут появиться не раньше весны 2019 года.

21 ноября членам бюджетной комиссии представили директора КП «Николаевпасстранс» Виктора Бибика.

На сессии Николаевского горсовета депутаты согласовали изменения в устав КП «Николаевпасстранс», чтобы город смог взять в лизинг 23 автобуса «МАЗ», общей суммой в 73 миллиона 305 тысяч 600 гривен.

В январе 2019 года, коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Николаевпасстранс» объявило торги на закупку 304 тысяч литров топлива, предварительно оценив его стоимость в 8 миллионов 813 тысяч 520 гривен.

13 февраля в Николаевской мэрии состоялось подписание договора лизинга на 73 миллиона 305 тысяч 600 гривен. Как известно, на эти деньги город планирует приобрести 23 автобуса для КП «Николаевпасстранс».

Примечательно, что сразу после подписания кредитного договора Сенкевия поменял директора коммунального предприятия «Николаевпасстранс». Новым руководителем КП стал его бывший советник Алексей Ушаков.