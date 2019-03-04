Из-за ремонтных работ 26 улиц Николаева до вечера будут без электричества

В понедельник, 4 марта, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».
Обесточены будут следующие адреса:
ул. Московская, 30 / к.о; 13-40;
ул. Б.Морская, 67;
ул. Потемкинская, 52-81 / 83Б;
ул. Шнерсона (К.Либкнехта), 14-25;
ул. 6 Слободская (Комсомольская), 11;
пр. Центральный (Ленина), 184-186;
ул. 5 Военная (Ворошилова), 9-32; 16-53; 49-57; 58-84;
ул.6 Военная, 11-44; 39; 41-76 / А; 61-96;
ул. Гречишникова, 7-26; 17-28 / 1; 25-42 / А; 35-64Б; 45-68 / А;
ул. Котельная, 3-43;
ул. Плотничная, 17-50 / 2; 30-36; 43-52 / А;
ул. Столярная (Петровского), 38; 51; 40-101 / А;
ул. 2 Набережная, 68-281;
ул. 8 Военная, 47-72;
ул. Конопатная, 76-105; 28-93; 39А;
ул. Купорная, 66-135; 40-79;
ул. М.Малиновского, 19-74 / А; 47-57; 45-66;
ул. Каразина (Сафронова), 49-68; 23-64 / 1;
ООО «Отдых Плюс», ул. М. Малиновского;
пер. 7 Военный, 2-9;
ООО ПКФ «Шпиль»;
ООО «Рондель»;
ПКЮФ «Кальтаир»;
ЧП «Типография цветной мир»
ООО «Станкосервис» ул. 1 Ингульская, 1-с;
ООО «Миколахвсильпроект» ул. 1 Ингульская, 1Е
полуостров Аляуды, 1-4
ул. 1 Ингульская, первый, 1-б, 1-г, 1-42;
ул. 2 Ингульская, 1-30 / А
ул. Паромные спуск, 1-20;
Напомним, что 25 февраля в Николаеве 24 улицы были обесточены из-за ремонтных работ.