Из-за ремонтных работ 26 улиц Николаева до вечера будут без электричества

В понедельник, 4 марта, часть Николаева останется без электроэнергии из-за ремонтных работ «Николаевоблэнерго». Свет отключат с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщают на сайте «Николаевоблэнерго».

Обесточены будут следующие адреса:

ул. Московская, 30 / к.о; 13-40;

ул. Б.Морская, 67;

ул. Потемкинская, 52-81 / 83Б;

ул. Шнерсона (К.Либкнехта), 14-25;

ул. 6 Слободская (Комсомольская), 11;

пр. Центральный (Ленина), 184-186;

ул. 5 Военная (Ворошилова), 9-32; 16-53; 49-57; 58-84;

ул.6 Военная, 11-44; 39; 41-76 / А; 61-96;

ул. Гречишникова, 7-26; 17-28 / 1; 25-42 / А; 35-64Б; 45-68 / А;

ул. Котельная, 3-43;

ул. Плотничная, 17-50 / 2; 30-36; 43-52 / А;

ул. Столярная (Петровского), 38; 51; 40-101 / А;

ул. 2 Набережная, 68-281;

ул. 8 Военная, 47-72;

ул. Конопатная, 76-105; 28-93; 39А;

ул. Купорная, 66-135; 40-79;

ул. М.Малиновского, 19-74 / А; 47-57; 45-66;

ул. Каразина (Сафронова), 49-68; 23-64 / 1;

ООО «Отдых Плюс», ул. М. Малиновского;

пер. 7 Военный, 2-9;

ООО ПКФ «Шпиль»;

ООО «Рондель»;

ПКЮФ «Кальтаир»;

ЧП «Типография цветной мир»

ООО «Станкосервис» ул. 1 Ингульская, 1-с;

ООО «Миколахвсильпроект» ул. 1 Ингульская, 1Е

полуостров Аляуды, 1-4

ул. 1 Ингульская, первый, 1-б, 1-г, 1-42;

ул. 2 Ингульская, 1-30 / А

ул. Паромные спуск, 1-20;

Напомним, что 25 февраля в Николаеве 24 улицы были обесточены из-за ремонтных работ.