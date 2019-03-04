Мэр Сенкевич заявил, что в Николаеве до сих пор нет завода по переработке мусора из-за инвесторов-мошенников и отсутствия места

Иллюстрация из интернета Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил, что на территории города до сих пор нет мусороперерабатывающего завода из-за отсутствия места и инвесторов-мошенников, которые не готовы вкладываться.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам мэра, на территории города нет места, в котором можно было поставить мусороперерабатывающий завод по нормам.

— Даже если взять нашу свалку – городской полигон, то по большому счету он находиться на землях города, но вообще тот район – это земли Николаевского района. Поэтому если мы хотим построить мусороперерабатывающий завод хотя бы возле нашего полигона, что было бы логично, то, наверное, нужно обращаться не в город, а в Николаевский район и принимать там решение. Мы всегда готовы, - отметил Сенкевич.

По его словам, в Украине на сегодняшний день «очень много мошенников, которые рассказывают, что готовы построить завод». В частности, к нему уже обращалось около 20 компаний, которые говорили, что хотят построить завод, но в итоге выяснялось, что они не готовы инвестировать деньги в его строительство.

Александр Сенкевич — Я им говорю: «Ребята, давайте начнем сначала. Постройте элементарно сортировочную линию. Посмотрим насколько вы готовы инвестировать». Мы готовы заключить с ними договор, о том, что они сортируют, забирают, а потом уже будем сжигать все отходы, которые не сортируются. Никто до сих пор этого не сделал. И обратите внимание, в Украине нет ни одного завода, единственный завод, который вроде бы должен построиться – это завод во Львове за деньги Европейского банка реконструкции и развития. Когда приходят люди, я им говорю: «Докажите свою способность». Когда приходят инвесторы и говорят: «Дайте нам возможность построить на том или ином куске, дайте нам землю мы будем строить, давайте нам инвестиционный договор без конкурса». Хорошо, мы говорим: «Разработайте детальный план территории, это не так много – 10 тысяч долларов». Они говорят, что не готовы. И тут все понятно, если они не готовы инвестировать 10 тысяч долларов для разработки детального плана территории, о каких многомиллионных инвестициях они рассказывают? - подытожил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве до сих пор не построили мусороперерабатывающий завод, потому что мэрия не выделила под него землю.

Ранее сообщалось, что в Николаевском городском совете за последние годы рассмотрели более 30 коммерческих предложений по строительству в городе мусороперерабатывающего завода, но ни один не выбрали.

Также ранее в НАБУ по заявлению нардепа открыли производство на мэра Николаева за меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. Отметим, что речь идет о подписании меморандума с «Вейст ту Энерджи Корп.». Встреча главы Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко и экс-мэром Николаева Александром Сенкевичем прошла 4 октября 2017 года. Индийские инвесторы и мэр в ходе беседы пришли к тому, что нужно подписать меморандум, в котором в частности говорится, что в качестве страховки на случай, если город не будет поставлять заводу мусор, инвесторы предлагают дать им муниципальные гарантии размером в 10% от стоимости проекта, то есть 10 миллионов долларов США. Эти средства не будут направлены на строительство завода, как это утверждает народный депутат Сергей Каплин.

Как известно, 30 мая на Грибовической свалке под Львовом произошел обвал с высоты около 90 метров. По предварительным данным, под завалами оказались четверо людей, один из которых является работником коммунального предприятия. На следующий день, 31 мая, в ходе спасательно-поисковых работ были обнаружены тела трех человек.

После происшествия на полигоне ТБО под Львовом городской глава Киева Виталий Кличко заявил о предоставлении временной помощи в решении проблемы с мусором во Львове. А на Киевщине недовольные местные жители заблокировали грузовики с мусором со Львова. Позже, в начале августа в Киеве прекратили принимать львовский мусор.

В свою очередь, мэр Александр Сенкевич в 2016 году подписал распоряжение о приеме мусора из Львова на николаевском полигоне для захоронения твердых бытовых отходов. Позже, мэр назвал это временной мерой.