«Переговоры завершены», – Порошенко заявил, что можно приступать к строительству «японского» моста в Николаеве

Переговоры с компанией JICA касательно строительства объездного мост через Южный Буг в Николаеве завершены.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития Николаевской области в понедельник, 4 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— Завершены переговоры с японским агентством JICA по строительству нового мостового перехода через реку Южный Буг. Завершено проектирование. И то, о чем говорим 20 лет, наконец-то можно прекратить разговоры и приступить к строительству. Это не только проблема Николаевской области, это проблема всей Украины, - сказал Порошенко.

В частности, Президент Украины отметил, что мост будет влияет на туристическую привлекательность Николаева.

Стоит отметить, что речь о том, что японцы будут строить в Николаеве мост ведется еще с 2003 года.

Ранее, в феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».

Позже Кабмин поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

В мае 2018 года, Николаевский городской голова Александр Сенкевич провел рабочую встречу с представителями миссии компании JICA - Kenji Isomoto, которая была посвящена реализации проекта строительства моста через Южный Буг. Также мэр заявил, что объездной мост через Южный Буг построят через 7,5 лет. В частности была информация, что мост будет проходить через Матвеевский лес.

В октябре 2018 года в мэрии Николаеве состоялась рабочая встреча представителей иностранной компании с мэром Александром Сенкевичем, во время которой были озвучены четыре возможных варианта о месте строительства моста и обсуждены дальнейшие этапы работы над проектом.