Полиция ищет свидетелей ночного ДТП на Николаевщине, в котором погибли три человека

Следователи Николаевской полиции ищут свидетелей ночного ДТП, которое произошло 2 марта в Кривоозерском районе Николаевщины, когда в результате столкновения двух грузовых автомобилей погибли три человека.

Об этом сообщает Следственное управление ГУНП в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что около 1:45 часов на автодороге «Киев - Одесса» вблизи села Куриные Лозы, по предварительной информации, водитель грузового автомобиля «Mercedes», который двигался в направлении Одессы, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением, допустив столкновение с грузовым автомобилем «DAF», который двигался в попутном направлении в смежной полосе.

В результате столкновения грузовиков 29-летний водитель «Mercedes» и двое его пассажиров 29-ти и 46-ти лет погибли на месте происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, что зафиксировали указанное ДТП. Обращаться по адресу: город Николаев, улица Спасская, 12 или звонить 063-048-39-38.

Ранее сообщалось, что в Киеве легковушка вылетела на «встречку» и врезалась в «скорую» – трое погибли, четверо пострадали.