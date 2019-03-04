По иску Тимошенко суд признал незаконным постановление Кабмина о расчете цены на газ

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для нужд населения.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Так, в 2016 году иск подала Юлия Тимошенко и ОО «Тарифная мобилизация»

«Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществлением рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел», - говорится в сообщении.

Отмечается, что судом было принято такое решение в связи нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического Сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародовании проекта постановления и прочее.

В суде заявили, что это привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц.

«Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу», - говорится в сообщении.

Экс-министр ЖКХ в правительстве Тимошенко Алексей Кучеренко у себя в Facebook выразил уважение составу суда, понимая давление, которое на них оказывали, отметив, что никакого экономического основания цены на газ «не было и нет». Однако отметил, что если бы «вес» истца не был бы таким значимым, то решения могло бы и не быть.

«Таким образом, основной тезис Юлии Тимошенко об абсолютной реальности уменьшения вдвое цены на газ по сути доказан юридически!», - отметил он.

Напомним, 19 октября 2018 Кабмин поднял цены на газ для населения, чтобы Украина могла получить кредит МВФ. С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров. В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в этом отопительном сезоне цена на газ больше повышаться не будет.