Мэр города на Житомирщине принял участие в митинге против себя самого

В Житомирской области мэр города Олевск Олег Омельчук принял участие в акции протеста против самого себя.

Об этом сообщает Стопкор.

По словам журналиста Александра Игнатьева, представители Стопкор приехали в город задать вопросы мэру и правоохранителям, которые ведут уголовные дела относительно хищений чиновниками горсовета.

«После встречи, мы попросили мэра Омельчука сфотографироваться с нами на фоне мэрии. Он согласился, его попросили подержать плакат. Правда прочитал он его после того как сфоткался», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам глава подтверждает, что фигурирует в этих производствах и имеет конфликт интересов, поскольку его жена является бенефициаром в двух предприятиях, с которыми мэр подписывал соглашения.

Ранее сообщалось, что в Харькове пранкеры собрали проплаченный митинг за серийного маньяка и убийцу.