В Вознесенске определили победителей грантового конкурса «Безпечна громада»

В понедельник, 25 февраля в Вознесенске конкурсная комиссия выбрала девять проектов-победителей грантового конкурса «Безпечна громада».

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной организации партии «Відродження».

Уже второй грантовый конкурс, который проходит при поддержке именного фонда Владислава Невеселого, получил своих победителей. Всего на рассмотрение поступили 27 самых разнообразных проектов.

– Современный мир быстро меняется. Следовательно и правила для безопасного существования в нем тоже. Цель нашего конкурса – повысить коллективную безопасность и показать соседям, что коммуницировать можно не только между собой, но и с полицией в формате «Сусідська варта». Я благодарен всем участникам конкурса, которые доверили свои идеи. Было очень трудно выбрать победителей из всех предложенных. Каждая ваша идея заслуживает того, чтобы воплотиться в жизнь!– отметил Владислав Невеселый.