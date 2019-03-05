Ватикан откроет секретные архивы времен Второй мировой войны

Папа Римский Франциск намерен открыть секретные архивы Ватикана периода понтифика Пия XII, который возглавлял римо-католическую церковь во времена Второй мировой войны.

Об этом пишет «Лига.net» со ссылкой на «Reuters».

По мнению некоторых представителей еврейской диаспоры, Пий, который правил с 1939 по 1958 год, якобы закрывал глаза на Холокост. Ватикан же указывает, что Пий пытался спасти евреев, но был вынужден действовать тайно, чтобы не ухудшить ситуацию. Архив откроется 2 марта 2020 года.

Напомним, что ранее в Ватикане расследовали дело о мошенничестве, в котором подозревали руководителей хора при Сикстинской капелле.