«Королева айсберга»: В Исландии американку унесло на глыбе в виде трона в океан

В Исландии 77-летняя американка хотела сфотографироваться на глыбе, напоминающей трон, и её унесло в океан.

Об этом сообщает BIRD in FLIGHT.

Джудит Стренг, прогуливаясь вместе со своим сыном вдоль берега знаменитой ледниковой лагуны Йёкюльсаурлоун, увидела большую ледяную глыбу, по форме напоминающую трон. Женщина решила сесть на неё для фото.

«Я подумала, что это безопасно. До этого на него садилась одна девушка, а затем две одновременно. Но я не слишком много вешу, так что льдине было легче уплыть со мной», — отметила Стренг.

Когда о глыбу ударилась большая волна, она откололась от ледяного массива и стала стремительно уплывать вдаль. На сушу женщину доставил капитан судна из Флориды Рэнди Лакунт, который находился неподалеку.

Сын Джудит отправил фотографию происшествия с подписью «королева айсберга» своей 24-летней дочери. Та поделилась изображением в твиттере, и снимок быстро стал вирусным в интернете. После этого Стренг дала несколько интервью телеканалам, где призналась, что рада полученным впечатлениям.

«Знаете, я всегда хотела быть королевой. Это был мой шанс», — сказала она.

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