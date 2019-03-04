В НУК имени адмирала Макарова праздник весны встретили ярким фестивалем «Chinese Spring Fest»

В субботу, 2 марта весну в НУК им. адмирала Макарова встретили ярким фестивалем «Chinese Spring Fest». Праздник привлек внимание как студентов обеих стран, так и преподавателей. Вместе с ректором университета Евгением Трушляков и руководителем международного отдела НУК Михаилом Михайловым фестиваль открыл содиректор Института Конфуция ПНПУ им. Ушинского Дин Синь.

Об этом сообщает пресс-служба НУК имени адмирала Макарова.

Отмечается, что Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - не только лидер науки и образования, но и огромный исторический центр развития культуры нашего города и страны. Различные праздники и фестивали являются неотъемлемой частью этого развития.

«Я посетил более 50 стран, но только в Китае у меня возникало такое чувство, какого не было ни в одной другой стране. Я долго не мог понять, что же это за чувство, и только со временем понял. Люди в Китае очень открыты, очень дружелюбны и у них очень доброе сердце», - поделился своими эмоциями Евгений Трушляков.

Дин Синь рассказал, что, в свою очередь, также сильно восхищен Украиной: «Я уже много лет живу и работаю в Украине, и я в восторге от вашего гостеприимства и теплоты. Впервые я приехал в Николаев в 2012 году и убедился, что это действительно промышленный город, где живут очень талантливые и трудолюбивые люди. Я горд тем, что уже ни один год Национальный университет кораблестроения тесно сотрудничает с моим родным Харбинским инженерным университетом».

Украинские и китайские студенты НУК им. адмирала Макарова приготовили для гостей интересную развлекательную программу, разнообразные конкурсы, познавательные викторины и веселые игры.

«Я впервые был ведущим на таком масштабном празднике, поэтому я немного волновался перед началом. Но, выйдя на сцену, я увидел ваши искренние улыбки и заставил вас смеяться, поэтому сейчас я чувствую себя действительно счастливым», - рассказал Мэтт Лью, студент из Китая, ведущий фестиваля.

Разнообразные артистичные украино-китайские дуэты, выступления спортсменов-представителей боевых искусств, зажигательный кей-поп сделали начало весны по-настоящему незабываемым.

Фестиваль Весны в НУК им. адмирала Макарова показал, что дружба между Украиной и Китаем всегда была, есть и будет крепнуть в дальнейшем!