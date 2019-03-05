Гордон заявил, что ему угрожают убийством скандальная экс-нардеп Фарион и замглавы Кировоградского облсовета

Дмитрий Гордон назвал имена тех людей, которые ему угрожают и хотят убить.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Он рассказал, что в интервью для издания Politeka он высказал свое мнение о переименовании улиц и об отношении в Степану Бандере.

В интервью подчеркнул, что сейчас не время для того, чтобы устраивать конфликты в отношении языка, и людей которые это делают назвал агентами ФСБ. Гордон считает, что для начала нужно построить красивую и экономическую страну, а уже потом устраивать разбирательства.

По словам журналиста, после интервью на него обрушился шквал критики и угроз и процитировал пост скандальной экс-нардепа Ирины Фарион, в котором она назвала его врагом и пожелала «сдохнуть в муках».

«Я с женщинами никогда не воюю. Но в данном случае, ее вряд ли можно назвать женщиной. Уже говорил, что ее нужно рассматривать либо как психически больную — тогда ее нужно поместить в соответствующее заведение; или агентом ФСБ России. И я уже несколько раз предлагал ей пройти освидетельствование у доктора и на детекторе вранья», — сказал он.

Также Гордон назвал еще одного человека, который ему угрожал. Это заместитель главы областного совета Кировоградской области Игорь Степура. Он рассказал, что чиновник разместил в Facebook его фотографию и написал, что этому человеку надо «сдохнуть».

Журналист рассказал, что обратиться с письмом Генеральному прокурору Украины Луценко и другим органам, где подробно изложит все факты, которые он озвучил.

«Я требую от всех глав силовых структур отреагировать на призывы о моем убийстве со стороны Ирины Фарион и Игоря Степуры. Второе — требую от Петра Порошенко адекватной оценки на мои слова. Третье — требую от кандидата в президенты от «Свободы» Кошулинского либо немедленно исключения Фарион, либо сняться с выборов», - заявил Дмитрий Гордон.

Напомним, в Киеве утром 11 февраля к редакции издания «Гордон» принесли свиную голову на вилах.