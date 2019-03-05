В «Медико — Природничий Університет» объявлен весенний набор: 5 советов будущим студентам

Этой весной абитуриентам открывается возможность получить высшее образование и стать профессионалами в выбранной сфере деятельности, не дожидаясь летней вступительной кампании 2019 года.
Почему именно сейчас стоит начать обучение?
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Безусловно, Вы экономите время.
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Вы оплатите за обучения в вузе по ценам прошлого года.
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Вам не нужно предоставлять сертификат о сдаче ВНО и Вас могут зачислить на II - III курсы на основе диплома младшего специалиста (бакалавра, специалиста, магистра).
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Вам не нужно будет менять привычный образ жизни или бросать работу, потому что удобная форма обучения (заочная, дистанционная, вечерняя — субота, воскресенье) позволит всё совмещать.
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Индивидуальный подход и наличие международных образовательных программ открывают для Вас европейский рынок труда.
«Медико — Природничий Університет» проводит подготовку по следующим направлениям:медсестринство (специализации: сестра медицинская; сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог); сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры; сестра медицинская по стоматологии; сестра медицинская по диетическому питанию) и психология (специализации: практическая психология; медицинская психология).
После окончания программы обучения студенты получают диплом бакалавра государственного и международного образца.
Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.
В учебном заведении действует международная образовательная программа по трудоустройству фармацевтом, медицинской сестрой, зубным техником и гигиенистом в Польше, языковые курсы.
Контактные телефоны отдела международных связей: (095) 417 06 27; (063) 519 38 73.
Университет также предлагает пройти курсы эстетической косметологии, массажа и лечебной физкультуры. Они позволят за небольшой промежуток времени приобрести новые знания, повысить профессионализм и оставаться конкурентоспособным. Занятия проводятся в группах по 5-10 человек и индивидуально. После окончания слушатели курсов получают сертификат Международного образца.
Справки по телефону: (063)-500-86-72.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 54018, Николаев, проспект Богоявленский, 43-А, сайт: http://vnz-mpu.com.ua/