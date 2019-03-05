Парадоксы Николаева или куда уходят инстинкты!!

Утренний парадокс николаевских новостей воскресного медийного утра! В ленте новостей сообщается, что отравители николаевских детей, поставщики маргарина вместо масла из Одессы и фасовщики из Николаева, в том числе и личный соратник мэра Сенкевича директор КОПА, которого он и привел и дважды переназначил, в бегах и розыске. Им национальной полицией предъявлены обвинения в фальсификации опасных для здоровья продуктов питания и завладением более 7 млн гривен.

Новость вторая с интервалом в минуты. Тот же мэр Сенкевич в прекрасное мартовское утро в красивой и уютной атмосфере кафе за утренним кофе с круасанами встретился с жинками, чьи детки ходят именно в эти школы и детские сады, где авторитетные воспитательницы и учителя говорили деткам: «Кушайте детки, будете сильными и здоровыми и съедайте все!!». И в нежные сосудики и сердечки детей, доверивших свое здоровье взрослым, попадали трасжиры и канцерогены после термической обработки маргарина! И не дай БОГ!, это вылезет какой то болячкой или страшной болезнью, когда эти же красивые мамы будут не знать куда бежать и где брать гроши по благотворительным фондам на лечение и операции!

НЕТ! Они не разорвали этого самоуверенного чиновничка, что по утру хвастается своими заработками, отсутствием морали и Души, как сделала любая Божья тварь в виде львицы, у которой на виду обижают ее детеныша!!

Или божьи инстинкты уходят из наших жинок, или главнее посидеть и поглазеть на это чудовище без чувства вины, который не может из себя выдавить 2 (два) простых слова «Простите Горожане» за то, что он лично и его чиновники по умыслу или не незнанию (нам без разницы) подвергнул опасности наших детей!

Мамы и бабушки, родители и все Горожане, которых не купили круасаны и слащавая улыбка чиновника, приходите 7 марта в 12-00, накануне вашего праздника на площадь Соборную на мирный, зарегистрированы и конституционный митинг, чтобы сказать то, что мы думаем про чиновников, которые травили НАШИХ детей!!