Парадоксы Николаева или куда уходят инстинкты!!

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Утренний парадокс николаевских новостей воскресного медийного утра!

Утренний парадокс николаевских новостей воскресного медийного утра! В ленте новостей   сообщается, что отравители николаевских детей, поставщики маргарина вместо масла из Одессы и фасовщики  из Николаева, в том числе и личный соратник мэра Сенкевича директор КОПА, которого он и привел и дважды переназначил,  в бегах и розыске. Им национальной полицией предъявлены обвинения в фальсификации опасных  для здоровья продуктов питания и завладением более 7 млн гривен.

Новость вторая с интервалом в минуты.  Тот же мэр Сенкевич в прекрасное мартовское утро в красивой и уютной атмосфере кафе за утренним кофе с круасанами встретился с жинками, чьи детки ходят именно в эти школы и детские сады, где авторитетные воспитательницы и учителя говорили деткам:  «Кушайте детки, будете сильными и здоровыми и съедайте все!!». И в нежные сосудики и сердечки детей, доверивших свое здоровье взрослым, попадали  трасжиры и канцерогены после термической обработки маргарина! И не дай БОГ!, это вылезет какой то болячкой или страшной  болезнью, когда эти же красивые   мамы будут не знать куда бежать  и где брать гроши  по благотворительным фондам на лечение и  операции!

НЕТ! Они не разорвали этого самоуверенного чиновничка, что по утру хвастается своими заработками,  отсутствием морали и Души, как сделала любая Божья тварь в виде львицы, у которой на виду обижают ее детеныша!!

Или божьи инстинкты уходят из наших жинок, или  главнее посидеть и поглазеть на это чудовище без чувства вины, который не может из себя выдавить 2 (два) простых слова «Простите Горожане» за то, что он лично и его чиновники  по умыслу  или не незнанию (нам без разницы) подвергнул  опасности наших детей!

Мамы и бабушки, родители и все Горожане, которых не купили круасаны и слащавая улыбка чиновника,  приходите 7 марта в 12-00,   накануне вашего праздника на площадь Соборную  на мирный,  зарегистрированы и конституционный митинг,   чтобы сказать то,  что мы думаем про чиновников, которые  травили НАШИХ детей!!

Александр Иваненко

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