Быть хорошей медсестрой в Америке – не значит стать эффективным министром в Украине

Нашумевший скандал с поставкой некачественных продуктов в школы и детские сады города Николаева заставил обратить внимание на такой важный фактор нашей жизни как здравоохранение. Здоровье граждан – это основа функционирования любого развитого государства. А Министерство охраны здоровья является важнейшим государственным институтом, от работы которого напрямую зависит жизнь миллионов граждан.

Что мы наблюдаем сегодня у нас? Чувствуем ли мы себя в безопасности? И удовлетворяют ли нас те условия получения медицинских услуг, которыми нас обеспечивает государство?!

Если сегодня задать эти вопросы украинцам, то полученные ответы будут идентичны. Мы все ощущаем колоссальную деградацию медицинской сферы, к которой привели «прогрессивные реформы» нынешнего правительства. Очевидно, что рядовые жители нашей страны во всем винят исключительно Министерство здравоохранения. И зерно правды в этом есть. Уровень компетенции министра Супрун вызывает большие сомнения. Это естественным образом отражается на рейтингах доверия к сегодняшней власти, потому что люди не хотят (да им и не нужно) вдаваться в подробности, кто виноват в том, что в больницах нет достойных условий, почему цены на медикаменты за последние годы выросли в разы, а «бесплатная медицина» становится с каждым годом все дороже и дороже.

Провозглашенная министром Ульяной Супрун медицинская реформа, по мнению многих авторитетных экспертов в области медицины, напоминает аферу с элементами демагогии: без должной детализации планов, параличе логистики и колоссальных финансовых злоупотреблениях. К сожалению, результаты этой «реформы» напоминают итоги всех предыдущих провальных программ — обогащение приближенных к министерству компаний и максимальное снижение расходов бюджета на получение украинцами бесплатной услуги в медицинском учреждении. Это может серьезно повлиять на сокращение в стране населения, которое в последние годы и так существенно сократилось из-за трудовой эмиграции.

Несмотря на то, что уровень доверия к Министерству здравоохранения у населения практически равен нулю, мы видим, что в правительстве с поддержкой у министра все в порядке!

Но статистика — вещь упрямая, и цифры могут показать реальную картину сегодняшнего дня.

Мне недавно попались на глаза выводы известного британского аналитического центра The Legatum Prosperity Index. И эти выводы неутешительны!

Согласно проведённому исследованию, Украина занимает 111 место по продолжительности жизни из 190 стран. К примеру, Венгрия и Румыния занимают 66 и 76 места соответственно. А соседняя Польша – 43. Согласитесь, эти показатели ужасающие, тем более, учитывая, что живём мы практически в одних и тех же климатических условиях и в одной и той же территориальной зоне.

Смотрим дальше:

По показателям здоровья Украина находится на 137 месте из 149, то есть мы находимся среди тех стран, где здоровых людей практически не существует. Даже Россия с её известной алкогольной проблемой у населения стоит на 90 месте, а Беларусь опережает нас на 74 позиции. Вдумайтесь, ещё совсем недавно, на этапе становления нашей независимости, украинская медицина не уступала по своему качеству соседним странам, а сегодня мы скатились в пропасть неблагополучных стран.

Также серьезным сигналом грядущих для нас проблем является ситуация с корью. Заболеваемость этой болезнью в Украине в 2018 году превысила суммарную по всем европейским странам и составила не менее 50 000 случаев (данные Всемирной организации здравоохранения). Скупые комментарии МОЗ необъективны и манипулятивны. А вот статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что количество заболевших корью в Украине только за январь 2019 года составило свыше 15000 случаев. Каковы причины резкого роста этого заболевания?

Возможно, ответ в том, что в прошлом году Украина отказалась от закупок российско-итальянской вакцины. Скорее всего, тут также сыграл политический фактор. Приобретение же «имиджево-правильных» вакцин по разным причинам тормозилось в течение всего 2018 года.

А в 2019-м ситуация усугубилась вероятной отставкой министра Супрун. В результате многие сотни тысяч купленных за счет госбюджета доз вакцин от кори, паротита, дифтерии, краснухи, полимиелита не дошли до украинцев, в том числе, военнослужащим в зоне АТО.

Такая же участь постигла препараты для онкобольных, а также людей, перенесших трансплантацию органов и диабетиков.

На фоне этих индикаторов рекомендации Ульяны Супрун (о которых СМИ сообщают регулярно) звучат кощунственно. Легализация марихуаны и переход с черной икры на красную уж точно не поднимет нас в рейтинге здорового населения в мире.

Согласитесь, быть хорошей медсестрой в Америке – не значит стать эффективным министром в Украине. Иначе как относиться к высказываниям чиновника о том, стоит ли глядеть на сварку, когда проблемы, связанные с туберкулезом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией кричат о себе!!! Разве эти «управленцы» не замечают сотни, тысячи обращений родителей о срочной финансовой помощи для лечения их детей. Неужели это нормально, когда дети ходят по различным инстанциям и собирают средства на операции для своих близких?

Конечно, нельзя рассматривать деятельность Ульяны Супрун в отрыве от работы всего Кабинета Министров Украины. Народ нищает, тарифы растут, зарплаты и пенсии не успевают за ростом инфляции… Особенно тяжело поддерживать свое здоровье тем, кто стар, болен и лишен должной опеки близких. Много ли останется на лечение у четы пенсионеров, заплативших за коммунальные услуги и купивших минимальный набор продуктов питания? Но сегодняшняя политика министерства здравоохранения угрожает не только социально незащищенным слоям населения. Любой украинец, даже способный позволить себе переход с черной икры на красную (рекомендация министра здравоохранения Супрун), не застрахован от некачественного лечения в украинских больницах с повсеместной нехваткой кадров, медикаментов и аппаратуры.

Отдельно стоит остановиться на украинских медиках. Невзирая на очевидные трудности, представителям этого уважаемого сословия – врачам, медсестрам и младшему медперсоналу — надо отдать дань уважения за то, в каких ужасных условиях и за какую нищенскую зарплату большинство из них оказывает помощь нам всем. Но человеку свойственно искать, где лучше. Поэтому все больше и больше медиков ищут и находят работу за границей. И тут безвиз как нельзя кстати.

Те же, кто остается на родине, ежедневно сталкиваются с соблазном нелегального заработка, поскольку их заработная плата смехотворна. Молодые люди, выбравшие медицинскую стезю, имеют несчастье наблюдать весь негатив, происходящий в отрасли, что, наверняка, не добавляет им вдохновения в постижении азов этой сложной науки. К тому же скандальность, конфликтность и изгнание «неугодных» коснулись и медицинских вузов.

Да что там вузы, если натиску подвергаются такие глыбы украинской медицины, как украинский врач-кардиохирург, профессор, заслуженный врач Украины и директор Института сердца Борис Михайлович Тодуров. Учреждение, в котором проводятся сложнейшие операции в мире, подвергается набегам каких-то активистов, различным проверкам и притеснениям. Желанию сместить уважаемого доктора мешает лишь количество сильных мира сего, обязанных ему своими жизнями и жизнями близких…

Нет такого направления в украинском здравоохранении, где бы не наблюдалось провальной ситуации: будь то материально-финансовое обеспечение, поставки медикаментов, кадровая политика, государственные программы… Да и все то, что в свое время анонсировалось иностранными специалистами, но в данное время далеко от реализации.

Итог подобной деятельности печален и исчисляется многими тысячами жизней украинцев, которым бы ещё жить и жить….

P.S.: И в заключение. С учетом инициативы министра Ульяны Супрун по замене квалифицированных врачей в экипажах «скорых помощей» парамедиками, есть предложение «скорую помощь» объединить с «ритуальной службой». Все равно от такой медицинской помощи будет толку мало, но так хоть можно будет сэкономить на ритуальных услугах — это, конечно, чёрный юмор, но в каждом юморе есть и зерно правды.