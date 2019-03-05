Выборы 2019: На Николаевщине полиция зарегистрировала 92 сообщения о нарушениях – в суд отправили 30 админпротоколов

По состоянию на 4 марта, с начала предвыборной агитации полицией Николаевщины зарегистрировано 92 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщения касались размещения агитационной продукции без исходных данных и в запрещенных законом местах, а также якобы незаконной агитации и возможного подкупа избирателей.

«Вся полученная полицейскими информация тщательно проверяется. По результатам проведенных проверок с 92 сообщений 59 - не нашли своего подтверждения, три факта пока проверяются», - говорится в сообщении.

Относительно изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск сотрудники полиции составили 27 админпротоколов по ст. 212-13 КУоАП, один - по ст. 212-14 КУоАП «Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах», два - по ст. 173 КУоАП «Мелкое хулиганство» и один - за с. 178 КУоАП «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде».

В Единый реестр досудебных расследований сведения внесены по двум уголовным правонарушением - по ч. 1 ст. 259 УК Украины («Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, Первомайский ОП») по ч. 2 ст. 160 УК - 1 («Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за совершение или не совершение каких-либо действий, связанных с реализацией им своего избирательного права, Центральный ОП»).

На рассмотрение суда полицейские направили 30 админпротоколов.

Напомним, что в Николаеве полиция в рамках уголовного производства о подкупе избирателей проводит расследование того, как в школе раздавали детские книжки с символикой кандидата в Президенты.

На сайте ГО «Опора» размещена информация, что 17 января партийцы «Самопомощи» подарили воспитанникам Баштанского детсада «Веночек» сборник колядок, на первой странице которых находится надпись «Саме зараз. Андрій Садовий». А 18 января представители «Самопомощи» в Николаеве презентовали ученикам первого класса школы в микрорайоне Соляные развивающие раскраски с аналогичной надписью.