В Николаевском национальном аграрном университете начали прием заявок на участие в научном семинаре

В Николаеве с 1 марта начался прием заявок на участие в Х Региональном научном семинаре на тему «Формы существования денег».

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского национального аграрного университета.

Так, кафедрой финансов, банковского дела и страхования Николаевского национального аграрного университета 10 лет подряд проводятся Региональные научные семинары, целью которых является повышение уровня финансовой грамотности учащихся общеобразовательных школ Николаевской области, углубление знаний соискателей высшего образования по финансовым дисциплинам и приобретение навыков ведения научных дискуссий.

Формирование финансовой дисциплины у молодежи способствует выявлению профессиональных способностей и качеств, выбора будущей профессии. В семинарах принимают участие высшие учебные заведения, колледжи, учреждения общего среднего образования Николаевщины.

21-22.05.2019 года состоится Областной симпозиум молодых финансистов среди учащихся общеобразовательных школ Николаевской области. Для участия в симпозиуме необходимо направить до 01.05.2019 в Николаевский национальный аграрный университет (в электронном или бумажном виде) следующие материалы:

- заявку на участие в симпозиуме молодых финансистов; - творческую работу в одной из предложенных категорий; - научно-публицистический очерк (эссе до 2 страниц); - научно-публицистическое видео (до 5 минут); - научно-публицистическую презентацию.

Кроме того, 22.05.2019 в 15:00 в 101 аудитории Главного учебного корпуса подведут итоги Областного симпозиума молодых финансистов среди учащихся общеобразовательных школ Николаевской области, победителей которого наградят ценными подарками.

Более подробная информация по телефону: (066) 271-75-86.

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