Глава ОГА Савченко назвал ремонт Варваровского моста одним из приоритетных региональных проектов развития на следующие три года

Капитальный ремонт Южнобугского моста в городе Николаеве через реку Южный Буг является одной из самых приоритетных задач, реализация которого определена на областном уровне на 2019-2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

– Мы крайне обеспокоены состоянием мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве, по которому проходит участок международной автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и международного транспортного коридора «Евроазиатский». Этот мост был построен еще в 1964 году, однако сейчас в связи с возросшим потоком большегрузного и транзитного автотранспорта, следующего в порты, а также легкового транспорта, происходит быстрое разрушение основных конструкций моста. Поэтому ремонт Варваровского моста необходимо начать как можно быстрее - исправить недостатки самой конструкции, уменьшить нагрузку и осовременить, - комментирует председатель ОГА Алексей Савченко.

Собственно работы предусматривают ремонт или полную замену опорных частей моста, новое мостовое полотно, освещение, а также создание доступности для населения для их беспрепятственного движения на тротуарной зоне моста.

По словам главы области, по предварительным расчетам стоимость ремонтных работ Южнобугского моста составляет около 1 миллиарда гривен, что не только для бюджета города Николаева, но и для бюджета Николаевской области слишком большая сумма.

– Мы обратились в Мининфраструктуры по рассмотрению вопроса о передаче мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве из коммунальной в государственную собственность для дальнейшего выполнения капитального ремонта за счет Государственного бюджета. В свою очередь, община города Николаева будет способствовать выделению средств на выполнение вышеуказанных мероприятий в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на условиях софинансирования, - отмечает председатель ОГА.

Кроме того, Алексей Савченко акцентирует, что ОГА ведет переговоры с иностранными компаниями, которые могут быть заинтересованы в проведении ремонта/реконструкции моста.

Напомним, накануне глава Николаевской ОГА Алексей Савченко провел рабочую встречу с представителями Китайской инженерной компании (China Harbour Engineering Company), которая занимается строительством дорог, мостов, железных дорог, аэропортов и заводов, а также дноуглублением и мелиорацией. Предметом разговора был в том числе и Варваровский мост.