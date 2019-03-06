Английским врачам во второй раз в истории удалось «заблокировать» развитие ВИЧ у пациента

Ученым во второй раз в истории медицины удалось добиться ремиссии у пациента с ВИЧ-инфекцией после пересадки костного мозга от донора с мутацией Δ32 гена CCR5.

Об этом сообщает «N+1» со ссылкой на «Nature».

Небольшая часть человеческой популяции имеет мутацию в этом гене, которая делает ее носителя устойчивым к заражению. Идея использовать эту мутацию в терапевтических целях появилась после истории с «берлинским пациентом», когда 10 лет назад человек с ВИЧ по имени Тимоти Браун вылечился от инфекции после пересадки костного мозга от донора с мутацией.

Повторить успех «берлинского пациента» до этого времени не удавалось, однако теперь авторы статьи в «Nature», Равиндра Гупта из Университетского колледжа Лондона и его коллеги заявляют, что им удалось добиться 18-месячной ремиссии у другого пациента мужского пола – пока еще слишком рано говорить о полном излечении, подчеркивают они.

В 2012 году у анонимного пациента, живущего с ВИЧ с 2003 года, диагностировали лимфому Ходжкина, и для лечения этого заболевания врачи провели пересадку стволовых клеток. Пациент легко перенес трансплантацию, и после 16 месяцев он перестал принимать антиретровирусную терапию. Анализы подтвердили, что РНК ВИЧ в его крови больше не обнаруживались, и после этого он уже полтора года пребывает в ремиссии.

По мнению исследователей, этот результат говорит о том, что «берлинский пациент» не был аномалией, и лечение на основе мутаций в гене CCR5 возможно. Авторы отмечают, что в отличие от «берлинского пациента», который пережил две пересадки и лучевую терапию всего организма, «лондонский пациент» перенес одну пересадку и менее интенсивную химиотерапию. Оба столкнулись с легким проявлением реакции «трансплантат против хозяина», которая могла сыграть свою роль в уничтожении зараженных ВИЧ клеток.

- Этот «лондонский пациент», ВИЧ у которого удалось обуздать после трансплантации костного мозга, вселяет надежду. У других пациентов, которых лечили тем же методом, результатов не было. Это должно подтолкнуть людей, живущих с ВИЧ, которые при этом нуждаются в пересадке костного мозга, к поискам CCR5-негативного донора. Если мы сможем понять, почему эта процедура работает у одних людей и не работает у других, мы приблизимся к нашей конечной цели излечения ВИЧ. Но пока этот способ все еще слишком рискованный для пациентов с ВИЧ, у которых нет других проблем со здоровьем, - сказал Грэм Кук из Имперского колледжа Лондона, который не участвовал в исследовании.

Напомним, что в Украине снизился уровень заболеваемости ВИЧ среди молодежи.