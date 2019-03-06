В Британии на королевских скачках женщинам и мужчинам разрешили меняться одеждой

На королевских скачках в Великобритании женщинам позволили наряжаться в мужские костюмы и наоборот. Таким образом организаторы хотят создать комфортные условия для трансгендерных жокеев и посетителей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

В 2019 году руководство стадиона Royal Ascot решило расширить правила дресс-кода для того, чтобы «всем было комфортно». Мужчины и женщины могут наряжаться по дресс-кодам друг друга, но следуя строгим требованиям.

Например лицам, которые надевают мужской дресс-код, необходимо иметь черный или серый костюм, жилет, галстук и цилиндр. Тем, что надевают женский дресс-код запрещено открывать плечи и колени.

По мнению первого трансгендерного жокея Великобритании Виктории Смит, это очень позитивные изменения.

«Я думаю, что скачки действительно становятся более чувствительными к различиям, поэтому можно приветствовать любые изменения, которые помогают в этом. Если кто-то считает себя женщиной, он имеет право носить костюм для леди, если он соответствует правилам», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в Германии узаконили обозначение пола «различный» для интерсексуалов. В то же время в Киеве радикалы с фаерами напали на марш за права трансгендеров.