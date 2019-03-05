Президент Узбекистана заявил, что сотрудники МВД должны похудеть

Шавкат Мирзиёев Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что сотрудникам Министерства внутренних дел страны нужно похудеть.

Такое заявление он сделал в ходе встрече с активистами, главами местных госучреждений и молодежью Наманганской области, передает Настоящее время.

«Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес», – сказал он.

Отмечается, что Мирзиёев в 2018 году уже говорил о проблеме лишнего весе у граждан Узбекистана. После его выступления появились сообщения о том, что ряд государственных учреждений в Узбекистане требует от своих сотрудников срочно похудеть, а в некоторых госорганизациях сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения в норму веса.

Примечательно, что в 2019 году Узбекистан возглавил рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания, согласно исследованию ученых Йенского университета.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане на рынке устроили самосуд над подозреваемым в воровстве.