Под зданием Николаевской областной прокуратуры прошел пикет из-за дела о рейдерском захвате завода «Конкордпласт 2000»

Днем во вторник, 5 марта, под зданием Николаевской областной прокуратуры прошел мини-митинг из-за расследования дела о рейдерском захвате завода по производству металлопластиковых изделий «Конкордпласт 2000».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как рассказал в комментарии журналистам учредитель предприятия Андрей Кривохижа, уголовное производство было переведено из областной прокуратуры в Заводский отдел Николаевской местной прокуратуры, однако на данный момент прошло уже недели после того, как был отправлен соответствующий запрос с просьбой разъяснить данное процессуальное действие, но ответа так и не было.

Митингующие, среди которых были представители общественной организации «Свобода», вышли под ведомство с плакатами с текстом «Господин Дунас, не покрывайте рейдеров» «Божило и Степанчак заодно с рейдерами?» «Какой интерес Божило и Степанчака в захвате «Конкордпласт 2000».

– Дело расследовалось в областной прокуратуре, почему Божило (первый заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило, – ПН) дал такой приказ перевести дело в Заводский отдел? Мы дали запрос, чтобы нас уведомили, уже прошла неделя, а они молчат, ничего не говорят. Почему, пока Степанчак (заместитель прокурора области Назар Степанчак, – ПН) находился неделю в отпуске, что пришло в голову Божило, чтобы дело перевести в Заводский район? И почему до сих пор по истечению года никого не привлекают, никому не вручают подозрения? На одном из собраний Божило заявил, что это чисто гражданское разбирательства. Так вот нет, это не гражданское разбирательство. Там есть правонарушения и со стороны регистраторов, которых было двое. Там целая рейдерская команда работает, – сказал Кривохижа.

– С 2003 года, когда мы вместе организовали это предприятие, я был на должности генерального директора, и оставался на этой должности до тех пор, пока он каким-то неизвестным образом меня не исключил из директоров и поставил себя. В этом уже замешана регистратор Капелюш.

В свою очередь, глава Николаевской областной «Свободы» Демид Губский считает, что это дело должно быть на контроле Генеральной прокуратуры Украины.

– Действительно каким-то странным образом так происходит, что пытаются перевести в имущественные выяснения, хотя на самом деле в процессе этого всего был нарушен ряд пунктов закона, в частности, самый яркий случай – один из субъектов этих всех процессов перерегистрации на момент, когда его подпись ставилась под определенным документов, его в живых не было. Но это все замалчивается. Уголовные производства, которыми начали интересоваться правоохранители, сворачиваются и из областной прокуратуры без какого-либо надзора прокурора области передается непонятно почему именно в Заводский район. Именно событие такого масштаба является резонансным и должно бы контролироваться не просто областным прокурором, это уровень Генпрокуратуры. Потому что «Конкордпласт 2000» является одним из наибольших предприятий на юге Украины.

Помимо этого, учредитель предприятия добавил, что сейчас на предприятии сняли арест с имущества и завод продолжает свою работу, несмотря не предыдущие решения суда.

- Когда Божило переместил дело из областной прокуратуры в Заводский, почему-то их адвокаты заактивничали и начали снимать все аресты с предприятия: с оборудования, помещений. Для чего они это делают? Все имущество арестовано, но завод как работал, так и работает, предприятию никто не запрещает работать. Пусть мне объяснят, что это они сделали для того, чтобы следствие шло более продуктивно. Пусть выйдут и объяснят, для чего они сделали, - сказал Кривохижа.

При этом митингующие допускают, что прокурор области вовсе мог и не знать о ситуации с переводом дела.

- Мы хотели бы, чтобы в идеале к нам вышел Дунас и объяснил. Возможно, он и не знает об этом.

Напомним, что 29 ноября в рамках уголовного производства по факту рейдерского захвата ООО «Конкордпласт 2000» полиция проводила обыски на самом предприятии, а также у фигурантов дела. В этот же день на заводе появились праворадикалы из «Нацдружин», которые разбили микроавтобус охранной фирмы и избили ее представителя, а также с территории вывозилось имущество.

После этих событий Андрей Кривохижа заявил, что через хозсуд его партнер по бизнесу Приходько пытается передать в свою же фирму «Викра» имущество «Конкордпласт 2000» в аренду до 2025 года. Кривохижа отметил, что таким образом его хотят лишить бизнеса. Позже хозсуд все же привлек Кривохижу третьим лицом к этому спору, поскольку нарушаются его имущественные права.

Как известно, в феврале в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленном доведении до банкротства и уничтожении документации второй стороной.

Этому предшествовало покушение на Андрея Кривохижу. А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками. Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

5 апреля, Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили, вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.