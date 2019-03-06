Спецслужбы США закрыли программу тотальной слежки за своими гражданами

АНБ закрыло программу, которую использовали около 18 лет, и о которой миру рассказал пять лет назад опальный экс-сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «The New York Times»

Американское Агентство национальной безопасности тайно закрыло систему, которая анализировала звонки и переписки граждан. Таким образом, США остановили программу, которая разожгла в обществе споры о неприкосновенности частной жизни и верховенстве права после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда, как стало известно, администрация президента Джорджа Буша-младшего запустила программу как часть расследования и превентивных мер против террористов, суд позже тайно одобрил ее.

Бывший сотрудник ЦРУ и технический специалист Эдвард Сноуден рассказал миру о существовании программы в 2013. Со временем методы, которыми аналитики разведки получали доступ к массовым записям телефонных звонков и перепискам американцев изменился, но цель была та же: они анализировали социальные связи, чтобы выследить террористов и их пособников.

Напомним, что ранее немецкая спецслужба открыла крупнейшую штаб-квартиру разведки.