Политиканы своими внутренними распрями забрали перспективу государства - Президент призвал не повторять ошибки столетней давности

Во время Совета регионального развития Днепропетровской области Президент Петр Порошенко подчеркнул важность сохранения единства всех украинцев и изучения уроков истории, когда наша страна во времена Украинской Народной Республики потеряла свою независимость и государственность.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента.

Глава государства отметил, что обсуждение на советах регионального развития дают возможность обмена опытом и имплементации лучших практических шагов, которые были сделаны в последнее время объединенными территориальными общинами.

«Именно для этого проводится Совет регионального развития. Для того, чтобы обменяться опытом, скоординировать действия и объединенными усилиями обеспечить решительное наступление. Мы защищаем интересы общества, мы защищаем интересы государства и мы защищаем интересы человека. И, главное, это не материальное. Деньги мы найдем, что мы убедительно продемонстрировали в течение последних пяти лет. Главное - объединенная воля к переменам и реформам, в составе единой команды», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент привел пример времен Украинской Народной Республики, когда украинцам не хватило единства.

«Сто лет в 1917-21 годах Господь тогда тоже подарил нам шанс построить государство. И сто лет было бесполезно потеряно. Кто в этом был виноват? Агрессор из Московии? Нет. Они всегда на нас нависали. Мы могли тогда защитить государство. Народ? Та нет. Народ демонстрировал объединения. Может - писатели, художники, кобзари, бандуристы. Мало играли, чтобы поднять национальный дух? И тоже нет. А кто был виноват? Политиканы. Политиканы, которые внутренними распрями забрали перспективу государства. Все просто», - сказал Петр Порошенко.

Президент также привел пример предоставления автокефалии Православной Церкви в Польше в 1924 году.

«А Украина - нет, потому что в 1924 году Украины уже не было, просто не было как государства», - подчеркнул он.

«И цена была заплачена не политиканами - они поехали в Европу. Цена была заплачена моим народом в виде Голодомора с 8 миллионами жертв, «красного террора» 1937-41 годов, депортации 1944 года, голода 1947-49 годов, шестидесятников, когда за трезубец или сине-желтый флаг бросали в тюрьму. И сто лет наша нация была лишена государственности. Поэтому именно сейчас - единство превыше всего», - отметил Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что благодаря мужеству наших воинов нам удалось сохранить государство в последние пять лет.

«Даже тогда без оружия, с разворованной и растасканной армией, в том числе политиканами, которые сейчас подняли голос. Пусть бы в 2014 году объяснили где армия, где танки, где госпитали. В Днепре очень хорошо знают, что произошло с госпиталем и как мы принимали раненых в 2014-м году. Где они были?», - сказал Петр Порошенко.