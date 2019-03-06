В Николаеве министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян посетил НУК им. адмирала Макарова

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в третий раз за последние полтора года посетил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Не так много времени прошло со дня подписания меморандума, а с нашей стороны уже проделана значительная работа – создана научно-учебная лаборатория, которая занимается проблемами морехозяйственного комплекса, получено положительное решение МОН Украины о возобновлении работы Николаевской мореходной школы, которая была закрыта 3 года назад. И уже этим летом мы планируем начать набор студентов, а в сентябре учебный процесс. Это даст возможность НУК замкнуть полный цикл морского образования в нашем городе», – рассказал ректор НУК им. адмирала Макарова Евгений Трушляков.

Особенно интересно и плодотворно прошла встреча Владимира Омеляна со студентами, преподавателями и руководством университета. Министр проинформировал о том, какие проекты уже реализованы и будут воплощены в жизнь в регионе, затронув самые актуальные для николаевцев темы.

«В этом году мы начинаем, наконец-то, капитальный ремонт двух трасс, которые все вы знаете «Николаев-Кропивницкий» и «Николаев-Днепр». Правительство выделило миллиард гривен на дорогу до Кропивницкого, а всего в этом году Николаевская область получит рекордные 1 миллиард 300 тысяч гривен».

Как известно, Николаевская область имеет огромный туристический потенциал. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко недавно выделил туризм как одно из пяти приоритетных для Украины направлений. Поэтому, большое значение для развития города и области имеет аэропорт. Владимир Омелян заявил, что аэропорт Николаева уже может функционировать и теперь необходимо наладить прочную авиационную связь как с Киевом, так и с другими городами.

Основное время встречи прошло в интерактивном формате. Вопросы, которые звучали как от студентов, так и от преподавателей университета, были достаточно разнообразными. Обсудили животрепещущие темы города и области – затянувшуюся реконструкцию железнодорожного пассажирского вокзала Николаева, проблемы общественного транспорта в городе, аварийное состояние дорог, проблемы экологии и уборки мусора. Для николаевцев остро стоит вопрос ремонта Варваровского моста, о чем не забыли упомянуть студенты во время диалога с министром.

«По Варваровскому мосту существует традиционная проблема. С точки зрения его эксплуатации, он явно находится в аварийном состоянии, но состоит на балансе города. Сейчас надо сделать все возможное, чтобы передать его на баланс Укравтодора и найти необходимое финансирование. Минимальные инвестиции – это 400 миллионов гривен. Возможно, эта сумма будет и большей, но это станет известно уже по окончанию полного аудита технического состояния моста», - заявил министр инфраструктуры Украины.

В завершении Владимир Омелян отметил, что третий визит в Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова является для него знаковым. Как признается сам министр, НУК для него практически стал альма-матерью.

Напомним, что в ноябре 2018 года между Министерством инфраструктуры и НУК им. адмирала Макарова был подписан Меморандум о сотрудничестве, в рамках которого уже достигнуты определенные результаты.