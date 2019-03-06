Директор КОП Николаева заявил, что не скрывается от полиции: «Я в Украине и в понедельник встречусь со следователем»

Глеб Новоторов Директор коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Глеб Новоторов заявил, что находится в Украине и в следующий понедельник собирается встретиться со следователем.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что ранее николаевская полиция заочно объявила о подозрении причастным к махинациям с детским питанием, среди которых и директор КОПа. В полиции отметили, что местонахождение подозреваемых не установлено, они не выходят на связь и не идут навстречу следствию.

- Я нахожусь в Украине. Я ни скрываться, ни прятаться ни от кого не собираюсь. С 18 февраля я нахожусь в официальном отпуске. Сейчас от работы отстранен. Встреча со следователем у меня назначена на понедельник. Вот в понедельник я приеду в Николаев и обязательно на этой встрече появлюсь, - сказал он.

На вопросы о ситуации возникшей с питанием детей в учебных заведениях, директор КОПа отвечать отказался, ссылаясь на тайну следствия.

- Есть тайна следствия. Вот когда я буду сам понимать и когда я встречусь со следователем и ознакомлюсь с тем, что у них там есть, вот тогда я буду давать комментарий. Пока мне не о чем говорить. Нет, угрозы мне никакие не поступали, - отметил Новоторов.

Также он не захотел комментировать высказывание нардепа Вадима Пидберезняк, касательно его связи с Дмитрием Коссе.

Как известно, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. После этого, директора коммунально-производственного предприятия по питанию учебных заведений (КОП), где проводили обыски по делу о некачественном питании школьников, Глеба Новоторова с 22 февраля отстраняют от должности на время проведения служебного расследования.

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области полковник Александр Анохин заявил, что следственные действия в рамках уголовного производства по факту хищения денежных средств николаевскими чиновниками на поставке продуктов детям проводились еще с 2018 года, и подчеркнул, что действия полиции «были только началом».

После в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, доля молочных жиров составляет менее одного процента. Также ранее в Николаеве проверили качество питания в двух садах и школе – работники пищеблоков говорят, что не догадывались о качестве масла.