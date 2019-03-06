В Николаеве группа парней избила водителя и пассажира мопеда – один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Фото - иллюстрация Утром в среду, 6 марта, в Корабельном районе Николаева группа парней избила молодого человека.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

В полицию около 10:30 поступил вызов о том, что в микрорайоне Широкая балка недалеко от Кульбакинского поворота произошла драка. Выяснилось, что по пешеходной зоне на мопеде ехали двое молодых людей, а в это же время рядом проходила группа приблизительно из шести-семи парней. В результате между ними возник конфликт, и молодые люди начали потасовку. К приезду сотрудников патрульной полиции уже не было ни мопеда, ни водителя, но остался один из парней, который был на транспортном средстве.

Пострадавшего госпитализировала карета скорой медицинской помощи. У него зафиксировали черепно-мозговую травму и ушибы. На место была вызвана следственно-оперативная группа Корабельного района.

Напомним, что в Николаеве на автовокзале двое мужчин избили местного жителя, а после с выстрелами скрылись на «BMW».