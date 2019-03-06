НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении относительно мэра Одессы Труханова

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело закрыли 28 февраля», - сказал он.

По его словам, дело закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Труханов остается обвиняемым в так называемом деле «Краян» о хищении 185 миллионов гривен при продаже завода.

НАБУ на своей странице в Facebook сообщило, что в деле «Краян» Труханов обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье – части 5 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и САП завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении 90 миллионов гривен.

Ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».

Также напомним, что 12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник. Подписи под представлением также поставили пять николаевских нардепов: Артём Ильюк, Игорь Бриченко, Тарас Креминь, Борис Козырь и Вадим Пидберезняк.

Конституционный суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении – этого добивались николаевские нардепы. В связи с этим НАБУ должно закрыть все дела о незаконном обогащении.

В свою очередь, Президент Петр Порошенко просит зарегистрировать как неотложный новый проект закона о наказании для чиновников за незаконное обогащение.