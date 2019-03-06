Николаевские спасатели отблагодарили женщину, которая вытащила детей из ледяной воды

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Коллектив спасателей Николаевщины отблагодарил Тамилу Чернюк из Снигиревки за спасение детей из ледяной воды.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В актовом зале Главного управления 6 марта состоялось оперативное совещание руководящего состава. Во время торжественной части наградили Тамилу Чернюк – она, рискуя собственной жизнью, спасла троих детей, которые провалились под лед.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Николай Панасенко отметил, что такие поступки достойны уважения и от всего коллектива спасателей Николаевщины вручил женщине цветы, подарок и почетную грамоту Николаевской ОГА.

«Приятным сюрпризом для мамы и ее шестилетней дочери Лизы стал просмотр мультфильма в кинотеатре «Мультиплекс» и экскурсия, которую для них устроила администрация кинотеатра», - сообщили спасатели.

Вадим Богданов

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русскийобщество