Николаевские спасатели отблагодарили женщину, которая вытащила детей из ледяной воды

Коллектив спасателей Николаевщины отблагодарил Тамилу Чернюк из Снигиревки за спасение детей из ледяной воды.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В актовом зале Главного управления 6 марта состоялось оперативное совещание руководящего состава. Во время торжественной части наградили Тамилу Чернюк – она, рискуя собственной жизнью, спасла троих детей, которые провалились под лед.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Николай Панасенко отметил, что такие поступки достойны уважения и от всего коллектива спасателей Николаевщины вручил женщине цветы, подарок и почетную грамоту Николаевской ОГА.