Николаевские спасатели отблагодарили женщину, которая вытащила детей из ледяной воды

Коллектив спасателей Николаевщины отблагодарил Тамилу Чернюк из Снигиревки за спасение детей из ледяной воды.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
В актовом зале Главного управления 6 марта состоялось оперативное совещание руководящего состава. Во время торжественной части наградили Тамилу Чернюк – она, рискуя собственной жизнью, спасла троих детей, которые провалились под лед.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Николай Панасенко отметил, что такие поступки достойны уважения и от всего коллектива спасателей Николаевщины вручил женщине цветы, подарок и почетную грамоту Николаевской ОГА.
«Приятным сюрпризом для мамы и ее шестилетней дочери Лизы стал просмотр мультфильма в кинотеатре «Мультиплекс» и экскурсия, которую для них устроила администрация кинотеатра», - сообщили спасатели.