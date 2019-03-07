В Украине отменили жалобные книги – теперь заведения не обязаны их вести

Правительство Украины по инициативе Минэкономразвития отменило норму обязательного ведения книги отзывов и предложений.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития.

Отмечается, что отмена жалобных книг позволит уменьшить финансовые затраты всех предприятий на 125 миллионов гривен в год.

«Книга отзывов и предложений на производствах, в торговле и общепите введена еще в советское время в целях защиты прав потребителей для фиксации в ней фактов нарушений, рекомендаций и отзывов. Сейчас эта форма защиты прав потребителей является неэффективной и никоим образом не решает их проблем», - сообщили в министерстве.

По мнению ведомства, существует ряд современных и наиболее эффективных инструментов для потребителей, чтобы защитить свои права: возможность оставлять отзывы на сайтах самих заведений или на других специализированных сайтах, прямые обращения в Госпродпотребслужбу, Государственную фискальную службу, суд.

Напомним, что ранее правительство разделило ГФС на две структуры.