В «Николаевводоканале» показали, как проходят ремонтные работы коллектора: Большая глубина залегания и телеинспекция

Работники ГКП «Николаевводоканал» продолжают ремонтные работы коллектора в Ингульском районе на улице Чкалова, 198.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, авария на этом самотечном коллекторе произошла из-за изношенности конструкции.

По словам директора ГКП Бориса Дуденко, эта авария идентичная прошлогодней на улице Лесковой, с одним лишь отличием - там был больший диаметр и количество абонентов.

- Сейчас мы уже смогли заменить около 25 метров этого коллектора. Будем менять ещё 70 метров, сонировать трубой пластиковой. Сложность заключается в том, что очень большая глубина залегания коллектора – больше шести метров, поэтому приходится работать в очень сложных условиях, - рассказал Дуденко.

По его словам, город выделил деньги на новую пластиковую трубу 72 метра диаметром 500 миллиметров, а на балансе предприятия достаточно средств на работы по её замене.

- Сейчас мы будем дальше делать телеинспекцию и смотреть трубу, потому что как раз на этом участке планировался капитальный ремонт дороги. Нам необходимо сделать это, чтобы потом не было последствий по этому коллектору, - отметил он.

Также директор предприятия отметил, что местные жители не испытывают неудобств из-за проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что для ремонта коллектора в Ингульском районе на улице Чкалова, 198 нужно еще 70 метров трубы, а сами работы усложняются наличием возле места аварии трамвайной колеи, высоковольтным кабелем сыпучестью грунта и плохой погодой.